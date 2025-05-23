نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزة أرضية في المغرب بقوة 4.5 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت محطات الرصد الزلزالي اليوم الجمعة هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر في منطقة الرباط سلا القنيطرة بالمغرب.

وحددت البؤرة الرئيسية للهزة في منطقة سيدي عبّو بالرماني. حسب البيانات المتوفرة، وقعت الهزة الأرضية على عمق 23 كيلومترا، وذلك بعد منتصف النهار بالتحديد عند الساعة 12:16:44 ظهرا (بتوقيت المغرب). المنطقة المتأثرة تقع بالقرب من بلدة الرماني التابعة لإقليم الخميسات، جنوب المدينة.

وأشارت إحدى تطبيقات رصد الزلازل العالمية إلى أن الهزة كانت متوسطة القوة، حيث شعر السكان باهتزاز خفيف للأشياء داخل منازلهم.

يذكر أن هذه الهزة تأتي ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي للمنطقة، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار بشرية أو مادية جراء هذه الهزة.

التفاصيل:

قوة الهزة: 4.5 درجة على مقياس ريختر

الموقع: سيدي عبّو بالرماني (قرب الخميسات)

العمق: 23 كم

التوقيت: 12:16:44 ظهرًا (بتوقيت المغرب)

التأثير: اهتزاز محسوس داخل المنازل دون أضرار كبيرة

السلطات المغربية لم تصدر أي تحذيرات رسمية حتى الآن، لكن الجهات المعنية تتابع الوضع عن كثب.

يذكر أن المنطقة شهدت في السابق نشاطا زلزاليا متفرقا، لكن معظم الهزات تكون خفيفة إلى متوسطة.