نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة البحرين بالقاهرة تستقبل الشباب البحريني المشارك بمنحة ناصر للقيادة الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، سلمى شيخو، وحامد البلوشي، الموظفين بوزارة شؤون الشباب، المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية ضمن الدفعة الخامسة، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، تحت شعار "مصر والأمم المتحدة: 80 عام تمثيلًا لقضايا الجنوب العالمي".

وجاءت بمشاركة أكثر من 150 من القيادات الشبابية من أكثر من 80 دولة حول العالم، خلال الفترة من 10 حتى 25 مايو الجاري، والتي تستهدف القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والشباب الفاعلين والمؤثرين في المجتمع المدني على مستوى دول العالم.

وخلال اللقاء، أشادت زينل بحصول المشاركين على هذه المنحة المتميزة، متمنية لهما دوام التقدم والتوفيق، مؤكدة اعتزازها بالمكانة المرموقة للشباب وإسهاماتهم ومشاركاتهم وتمثيلهم لمملكة البحرين في كافة المحافل والإقليمية والدولية.