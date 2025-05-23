نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على مدار 4 أيام.. ماذا فعل كبير مستشاري ترامب لشؤون إفريقيا خلال زيارته لمصر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا، مسعد بولس، بزيارة مصر في الفترة من 17 إلى 20 مايو 2025 للتشاور حول الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن الإقليميين. خلال الرحلة، التقى السيد بولس بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الفرص والتحديات الحرجة التي تواجه المنطقة. كما عقد اجتماعًا مثمرًا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث تناولا مواضيع تشمل عدم الاستقرار الأخير في ليبيا والجهود المبذولة لإنهاء الصراع في السودان. بالإضافة إلى ذلك، التقى السيد بولس بمدير المخابرات العامة رشاد لمناقشة التعاون لحل النزاعات الإقليمية.

خلال زيارته، شارك السيد بولس وألقى كلمة في منتدى مصر لتكنولوجيا الجيل الخامس، والذي جمع كبار المسؤولين الحكوميين المصريين والدول الشريكة وقادة الاتصالات العالمية وصناع السياسات الدوليين لتعزيز الموردين الموثوقين والبنية التحتية الآمنة لنشر تكنولوجيا الجيل الخامس في مصر. كما قام بجولة في المتحف المصري الكبير، حيث أعجب بشدة بالمعروضات الرائعة للمتحف والتفاني في الحفاظ على التراث الثقافي الغني لمصر. وهنأ الشعب المصري على الافتتاح الكبير القادم في يوليو، مقدرًا مكانته كحدث هام لمصر والعالم. كما استضاف نائب رئيس البرلمان محمد أبو العينين السيد بولس في البرلمان ورافقه في جولة في المبنى التاريخي، حيث عبر السيد بولس عن تقديره للتراث السياسي الغني لمصر.

خلال هذه الاجتماعات، أكد السيد بولس على أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر، مشددًا على أن الحوار الصريح ضروري لمعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار والسلام والازدهار في إفريقيا. ولهذا الغرض، تتطلع الولايات المتحدة ومصر إلى مزيد من المشاورات حول التعاون في إفريقيا في إطار المرحلة التالية من الحوار الاستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة ومصر.