نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تستضيف الاجتماع الدولي الـ13 لكبار مسؤولي الأمن بمشاركة ممثلين من أكثر من 150 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد العاصمة الروسية موسكو لاحتضان فعاليات الدورة الـ13 للاجتماع الدولي لكبار الممثلين المسؤولين عن المسائل الأمنية، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025، برئاسة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو.

ويحظى الاجتماع هذا العام بزخم دولي واسع، حيث وُجّهت دعوات إلى ممثلين من أكثر من 150 دولة من دول الجنوب العالمي والشرق، بالإضافة إلى دول رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون.

كما يُنتظر حضور قادة وممثلين عن أكثر من 20 منظمة دولية، ما يعكس أهمية هذا الحدث كمنصة للحوار الأمني العالمي.

ويركز جدول أعمال الاجتماع على تعزيز التعاون الأمني الدولي، في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية، من بينها الإرهاب الدولي، والتطرف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، إضافة إلى مناقشة التهديدات الأمنية المستجدة التي تواجه المجتمع الدولي.

ويُذكر أن مجلس الأمن القومي الروسي ينظم هذه الاجتماعات الدولية منذ عام 2010، لتكون بمثابة منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والتنسيق بين الدول حول السياسات الأمنية، ولبحث سبل تطوير آليات جماعية لمواجهة المخاطر العالمية المتزايدة، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.