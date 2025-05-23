سفير الكاميرون بالقاهرة: العلاقات بين البلدين قديمة وعميقة فى مجالات متنوعة

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أحمد جودة - القاهرة - قال سفير الكاميرون بالقاهرة -عميد السفراء الأفارقة- د. محمدو لبرنغ إن العلاقات بين البلدين قديمة وعميقة فى مجالات متنوعة كما يدل على ذلك عدة اتفاقيات تم توقيعها والتى الآن فى حيز التنفيذ.

وأكد، أن حركة التعاون بين البلدين فى ظل القيادة الرشيدة لكل من الرئيس بول بيا والرئيس عبد الفتاح السيسى، تتعزز من سنة إلى أخرى وتؤدى إلى نتائج ملموسة.

جاء ذلك خلال كلمته، مساء الثلاثاء، فى حفل استقبال نظمته سفارة الكاميرون بمناسبة اليوم الوطنى.

وأشار السفير، إلى التفاعل بين الشعب الكاميرونى والجيش الوطنى لمواجهة التحديات، ليس فقط فيما يتعلق بالأمن والاستقرار، ولكن فيما يتعلق بالتماسك بين أطياف المجتمع كما نلاحظه فى عنوان الاحتفال هذه السنة: "الجيش والشعب معا من أجل الكاميرون مزدهرة فى سلام".

حضر الحفل، وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمى، والسفير إيهاب عوض مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

كما حضر عدد من السفراء منهم: الفلبين، تونس، كوبا، طاجيكستان، تركيا، صربيا، لبنان، الجزائر، غانا، النمسا، اليابان، ماليزيا، بيرو، منغوليا، روسيا، سريلانكا، إثيوبيا، الفاتيكان، زامبيا، السنغال، مالاوى، كوريا الشمالية، بيلاروسيا، التشيك، المجر، أستراليا، ليتوانيا، رواندا، سلوفينيا، فنزويلا، الإكوادور، ودبلوماسيين من سفارات المغرب، أوكرانيا، ليبيريا، البحرين، شيلى.