نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على تبادل الأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا "للتو" على تبادل الأسرى بموجب اتفاق سيتم تنفيذه قريبا.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "تم للتو الانتهاء من التوصل لاتفاق كبير لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وسيبدأ التنفيذ قريبا. أهنئ الطرفين على هذه المفاوضات. قد يؤدي هذا لشيء عظيم".

وجرت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يوم 16 مايو الجاري في إسطنبول واستمرت قرابة ساعتين. وكان مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي، قد أعلن عن خطة لتبادل أسرى واسع النطاق بصيغة 1000 مقابل 1000 مع أوكرانيا.

من جانبه، صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين يوم الخميس بأن العمل جار على التحضير للتبادل، وأن جميع الأطراف معنية بإتمامه بأسرع وقت ممكن