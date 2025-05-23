نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية: خسائر أوكرانية كبيرة في مواجهات "دنيبر" خلال أسبوع في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات خلال الأسبوع الجاري في منطقة عمليات مجموعة "دنيبر" العسكرية.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم الجمعة أن الوحدات التابعة لمجموعة "دنيبر" تمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية، حيث قُتل أكثر من 415 عسكريا، إلى جانب تدمير دبابة واحدة، و5 مركبات قتالية مصفحة، و30 مركبة عسكرية، و4 مدافع ميدانية، و6 محطات مخصصة للحرب الإلكترونية.

كما أشار البيان إلى أن القوات الروسية نجحت في تحقيق انتصارات ضد وحدات تابعة للواء المؤلل، واللواء الجبلي الهجومي، ولواءين من دفاع السواحل الأوكراني.

ولفتت الوزارة إلى تدمير 4 ألوية للدفاع الإقليمي الأوكراني، بالإضافة إلى استهداف 10 مستودعات ذخيرة، مما زاد من حجم الخسائر المادية والبشرية للجانب الأوكراني.