بيسكوف: لم تصدر أي قرارات حول مكان انعقاد المفاوضات مع أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لم تصدر أي قرارات أو اتفاقات بعد حول مكان انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين يوم الجمعة: "لا، لا توجد حتى الآن أي قرارات أو اتفاقات بشأن مكان عقد الجولة القادمة من المفاوضات".

وأضاف: "من الواضح أن هذا القرار لا يمكن أن تتخذه جهة واحدة، بل يحتاج إلى موافقة الطرفين. عندما يحين الوقت، سيتم اتخاذ هذا القرار بشكل طبيعي".

وردا على سؤال حول العمق المحتمل لمنطقة عازلة على طول الحدود الروسية الأوكرانية، قال بيسكوف: "هذا يتعلق مباشرة بسير العمليات القتالية والجوانب العسكرية الخاصة. لذلك أنصحكم بتوجيه هذا السؤال إلى وزارة الدفاع".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة عبر الفيديو يوم الخميس بأن القوات المسلحة الروسية تباشر حاليا مهمة إنشاء منطقة عازلة آمنة على طول الحدود مع أوكرانيا