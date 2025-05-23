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أحمد جودة - القاهرة - حذر اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان الإيرانية من أن جيش بلاده "سيرد بقوة واقتدار على أي اعتداء يمس إيران".

إيران: أي مغامرة أمريكية في المنطقة ستنتهي بما شهدته أفغانستان وفيتنام

وأضاف باقري في تصريحات اليوم:"أي مغامرة أمريكية في المنطقة ستؤول لمصير مشابه لما جرى في أفغانستان وفيتنام".

وتابع قائلا: "على الرئيس الأمريكي مراجعة تاريخ بطولات شعبنا عله يدرك شيئا من الخطأ في حساباته".

بدوره حذر أيضا المتحدث باسم الحرس الثوري، أن البلاد سترد بحزم على أي عدوان.

وقال العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري، قال خلال مراسم الذكرى السنوية لشهداء الخدمة وإحياء ذكرى تحرير خرمشهر: "لقد بلغنا اليوم، بفضل الثورة الإسلامية، مرحلة الردع الفعال، وقوتنا باتت هجومية فعالة، وسيتلقى العدو ردًا حاسمًا في حال قرر الاعتداء، وهذه القوة تتنامى يومًا بعد يوم".

وأشار نائيني إلى امتلاك إيران الإسلامية لتجهيزات متطورة وإحاطة استخباراتية بنقاط ضعف العدو، وكذلك بقدرتها على استهداف كافة أركان الكيان الصهيوني الغاصب، مؤكدًا أن "اليوم أصبح رأس مال العدو الاجتماعي هدفًا للحرب الناعمة والحرب الإدراكية، حيث يسعى العدو لاستهداف الثقة والأمل في المجتمع".