العالم اليوم - الدوري الأوروبي.. "اليويفا" يعتذر عن "خطأ" ميداليات التتويج

انتم الان تتابعون خبر الدوري الأوروبي.. "اليويفا" يعتذر عن "خطأ" ميداليات التتويج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 مايو 2025 12:28 مساءً - اعتذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن نفاد ميداليات الفريق الفائز خلال حفل التتويج بالدوري الأوروبي، يوم الأربعاء، بعد اصطفاف عدد أكبر من المتوقع من لاعبي توتنهام هوتسبير لاستلام الميداليات.

ولم يحصل سون هيونغ مين، قائد توتنهام ولاعبان آخران، على ميداليات بعدما كانوا آخر من اصطف لتسلمها، بعد فوز فريقهم 1-صفر على مانشستر يونايتد ليحصد الفريق لقبه الرابع في المسابقات الأوروبية.

ورفع سون الكأس من دون ميدالية حول رقبته.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن "اليويفا" قوله: "لسوء حظنا الشديد، لم يكن لدينا ما يكفي من الميداليات المتاحة خلال حفل تقديم الكأس بسبب الزيادة غير المتوقعة في عدد اللاعبين".

وأضاف "شارك في حق التتويج عدد أكبر مما كان متوقعا في البداية، بما في ذلك اللاعبون المصابون".

وتابع: "سلمت الميداليات الناقصة فورا إلى لاعبي الفريق الفائز في غرفة خلع الملابس، إلى جانب تقديم اعتذار صادق عن هذا الخطأ".

وهذا أول لقب لتوتنهام منذ فوزه ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية عام 2008 وأول لقب قاري منذ فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1984.