نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الروسي: لندن توهم زيلينسكي بإفلاته من العقاب عبر دعمها غير المحدود له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين إن بريطانيا تدعم فلاديمير زيلينسكي وتعزز شعوره بإفلاته من المساءلة والعقاب عبر تلبية مطالبه ودعمها اللامحدود له.

وأضاف كيلين في تصريح لـ "نوفوستي": "تسيطر بريطانيا على زيلينسكي ضمن ثلاثي معروف، يضم أيضا رئيس فرنسا والمستشار الألماني. وتُمارس هذه السيطرة من خلال دعم جميع رغبات زيلينسكي، وحمايته مما يُسمى الأمريكيين الغاضبين. وبهذه الطريقة، تُعزز بريطانيا نزعة زيلينسكي وتخلق شعورًا بالإفلات من العقاب على أفعاله".

واستذكر السفير تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي وصف فيها الدور البريطاني بتوجيه زيلينسكي في غابة السياسة الدولية كدور المرشد والدليل السياحي.

ودعا وزير الدفاع البريطاني جون هيل في وقت سابق من شهر مايو الجاري إلى ممارسة الضغط على روسيا "على جميع الجبهات"، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

كما أعلن مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينغ ستريت أن قطاع الطاقة الروسي سيكون الهدف الرئيسي لعقوبات واسعة النطاق في الأسابيع المقبلة، "إذا لم توافق روسيا على وقف إطلاق النار" في أوكرانيا.