العالم اليوم - هل يحسّن هجوم المتحف اليهودي علاقة ترامب ونتنياهو المتوترة؟

انتم الان تتابعون خبر هل يحسّن هجوم المتحف اليهودي علاقة ترامب ونتنياهو المتوترة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 مايو 2025 08:40 صباحاً - سلط تقرير لموقع "بوليتيكو" الضوء على العلاقة المتوترة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتأثير حادث إطلاق النار قرب المتحف اليهودي في واشنطن والذي أسفر عن مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية، على هذه العلاقة.

ونقل الموقع عن خمسة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم إن علاقة ترامب ونتنياهو شهدت توترا في الأسابيع الأخيرة، نتيجة اختلافهما حول كيفية التعامل مع أزمات الشرق الأوسط المتعددة.

وأضاف المسؤولون أنه "من غير المرجح أن يغير هجوم واشنطن هذا الواقع (العلاقة المتوترة بين ترامب ونتنياهو)".

وحسبما ذكر مسؤول أميركي سابق في إدارة ترامب فإن "هناك كادرا في الإدارة ينظرون إلى إسرائيل كشريك، ولكن ليس كشريك ينبغي علينا بذل قصارى جهدنا لتقديم خدمات له".

وقال شخص آخر مقرّب من البيت الأبيض بحسب "بوليتيكو"، إن الكثيرين في إدارة ترامب يشعرون أن "أصعب شخص في العمل معه على كل هذه الملفات هو نتنياهو".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال إن نتنياهو والرئيس ترامب أجريا اتصالا هاتفيا، الخميس.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعرب الرئيس الأميركي عن حزنه العميق إزاء جريمة القتل المروعة في واشنطن التي ذهب ضحيتها موظفان في السفارة الإسرائيلية، يارون ليسينسكي وسارة ميلغرام".

وأضاف: "شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على الجهود التي يبذلها هو وإدارته ضد مظاهر معاداة السامية في الولايات المتحدة".

وتابع: "ناقش الزعيمان أيضا الحرب في غزة، وأعرب الرئيس ترامب عن دعمه للأهداف التي حددها رئيس الوزراء نتنياهو لإطلاق سراح جميع رهائننا، وتحقيق القضاء على حماس، وتعزيز خطة ترامب".

وأشار البيان أيضا إلى أن الطرفين "اتفقا على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية".