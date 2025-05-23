نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- واشنطن تُبلغ تل أبيب بمواصلة التفاوض المباشر مع حماس رغم انسحاب الوفد الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة البث العبرية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنيتها الاستمرار في التفاوض المباشر مع حركة حماس، على الرغم من انسحاب الوفد الإسرائيلي من مفاوضات الدوحة.

وأفادت الهيئة بأن شركة أمريكية ستبدأ يوم الأحد المقبل توزيع الغذاء على سكان غزة، في خطوة تُظهر استمرار الجهود الأمريكية لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقف التفاوض وتعثر المفاوضات

يأتي هذا التطور في وقت قررت فيه إسرائيل إعادة جميع أعضاء فريقها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة، على خلفية تعثّر المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وكانت مصادر إسرائيلية قد أوضحت أن إسرائيل لم تكن جزءًا من المفاوضات الأمريكية مع حماس ولم تطلع عليها، بل أُبلغت قبل يوم من تنفيذ الاتفاق بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.