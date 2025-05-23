العالم اليوم - كشف لائحة الاتهام بحق منفذ هجوم المتحف اليهودي بواشنطن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 مايو 2025 01:21 صباحاً - وجهت وزارة العدل الأميركية، الخميس، اتهامات بقتل مسؤولين أجانب وجرائم أخرى للمتهم بقتل اثنين من أعضاء السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وقال الرجل المتهم بإطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن أثناء مغادرتهم فعالية في متحف يهودي للشرطة بعد اعتقاله: "فعلتها من أجل فلسطين، فعلتها من أجل غزة".

وبحسب وثائق المحكمة التي تم الإعلان عنها يوم الخميس، فإن إلياس رودريغيز (31 عاما) متهم بتنفيذ هجوم ليل الأربعاء.

وتقول الوثائق إن إطلاق النار تم تصويره على شريط فيديو للمراقبة خارج المتحف، وتقول السلطات إنه أظهر رودريغيز وهو يطلق النار على الضحايا عدة مرات بعد سقوطهما على الأرض.

ويواجه الرجل تهما تشمل قتل مسؤولين أجانب وجرائم أخرى.

وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق، الخميس، وحددت وزارة العدل مؤتمرا صحفيا بشأن القضية.