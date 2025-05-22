العالم اليوم - بوتين يعلن إنشاء "منطقة عازلة" على الحدود مع أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 مايو 2025 10:20 مساءً - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن قوات بلاده تعمل على إقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا.

وذكر بوتين، عبر رابط فيديو خلال اجتماع حكومي بعد عودته من منطقة كورسك جنوبي روسيا، أن قرار إقامة المنطقة تم اتخاذه.

وأضاف أن: "قواتنا تتعامل مع هذه المهمة حاليا، ويتم بفعالية كبح نقاط إطلاق النار المعادية ، وما زال العمل جاريا".

وأصدر بوتين أيضا تعليمات لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار الشامل في المناطق التي تضررت جراء الحرب جنوبي روسيا، بما في ذلك كورسك وبلغورود وبريانسك.

في المقابل نقلت وكالة رويترز، الخميس، عن مسؤول في المخابرات العسكرية الأوكرانية قوله إن أوكرانيا قدمت قائمة تضم 1000 أسير حرب إلى روسيا استعدادا لعملية تبادل كبيرة مقبلة.

وتسنى التوصل إلى اتفاق لإجراء مثل هذا التبادل هذا الشهر في إسطنبول خلال أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه ترأس اجتماعا اليوم مع كبار مسؤولي الأمن والمخابرات استعدادا لعملية التبادل.