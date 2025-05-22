العالم اليوم - نتنياهو يعلن اختيار خليفة رونين بار على رأس الشاباك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 مايو 2025 10:20 مساءً - ذكر بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه قرر تعيين الميجر جنرال ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك).

وكان رئيس الجهاز السابق رونين بار قد أعلن استقالته في أبريل، قائلا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته.

ويأتي الإعلان بعد 24 ساعة من منع غالي بهاراف ميارا، المدعية العامة في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام.

واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لبار، كان قرارا "مخالفا للقانون".

وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن "قرار الحكومة بوضع حد لولاية رئيس الشاباك اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون".

وأكدت المحكمة أن إعلانها "ينهي الإجراء"، في إشارة إلى استقالة بار.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة".