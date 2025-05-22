نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 12 مدنيا نتيجة قصف أوكراني استهدف مدينة لغوف في مقاطعة كورسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك ألكسندر خينشتاين اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت بشكل مكثف مدينة لغوف في المقاطعة مما أدى إلى إصابة 12 مدنيا.

وكتب خينشتاين، في قناته على "تلغرام": " قصفت القوات الأوكرانية بشكل مكثف مدينة لغوف، واستهدف القصف طريق كورسك-ريلسك السريع، وهو مدخل المدينة".

وأضاف: "أسفر الهجوم للأسف عن إصابة 12 مدنيا، بينهم طفلان يبلغان من العمر 13 و16 عاما.. ومن بين المصابين 7 نساء و3 رجال".

وأشار خينشتاين إلى أنه حسب المعلومات الأولية، نتيجة القصف تضررت أربع سيارات ومبنى سكني ومنزلان خاصان، وستبدأ فرق الإصلاح عملها بمجرد أن يسمح الوضع التشغيلي بذلك.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف