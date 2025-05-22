العالم اليوم - فيديو.. الجيش الإسرائيلي يقصف مبنى جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. الجيش الإسرائيلي يقصف مبنى جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 مايو 2025 09:24 مساءً - هاجم الجيش الإسرائيلي، الخميس، مبنى في بلدة جنوبي لبنان بعد أن قال إنه يضم منشآت تابعة لحزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة تول جنوبي البلاد بعد تحذير الجيش الإسرائيلي بإخلائه.

وأوردت الوكالة: "أغار العدو الإسرائيلي مستهدفا المبنى في تول، بعد غارة تحذيرية".

من جانبه قال الجيش الاسرائيلي، في بيان، إن المبنى المستهدف يضمّ "منشآت تابعة لحزب الله".

وأوضح الجيش أنه: "قبل قليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا تابعا لحزب الله يحتوي على منصات إطلاق صواريخ وأسلحة في منطقة البقاع".

وأضاف أنه "تم رصد نشاط إرهابي لحزب الله في الموقع. كما تم قصف مواقع للبنية التحتية الإرهابية ومنصات إطلاق الصواريخ التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان".

واعتبر الجيش الإسرائيلي أنه "يُشكل وجود الأسلحة في المنطقة وأنشطة حزب الله في الموقع انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وأكد أنه "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل، وسيمنع أي محاولة من حزب الله لاستعادة قدراته الإرهابية".