نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلاروس تزود منظومتها المضادة للدرونات بمسيرات اعتراضية وبنادق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام متخصصون بيلاروس بتحديث منظومة "أنتيدرون" البيلاروسية المقاتلة ذاتية الحركة وتزويدها بمسيرات اعتراضية مضادة للدرونات.

ونشرت قناة "يا فويني" البيلاروسية على "تلغرام" صورة لمنصة إطلاق تابعة للمنظومة المزودة بطائرات مسيرة انتحارية يمكن استخدامها ضد الأهداف البرية.

وعلاوة على ذلك تم تزويد المنظومة بوحدة الحماية "براشا"-100 إل" التي تستخدم بنادق تطلق النيران إلى مدى 100 متر. وتتوفر في المنظومة كذلك مجموعة بصرية إلكترونية متعددة القنوات للكشف والتصويب يصعب اكتشافها من خلال إشارات إلكترونية ناتجة عنها.

يذكر أن بيلاروس أعلنت أن المنظومة خضعت لاختبارات ناجحة، لكن تفاصيل أدائها في سيناريوهات قتالية حقيقية لم تُكشف بالكامل بعد.

ويُتوقع أن تستخدم "أنتيدرون" بشكل أساسي في الدفاع عن المنشآت الاستراتيجية، كما قد يتم تصديره إلى دول حليفة في المستقبل.

يذكر أن الكشف المنظومة "أنتيدرون" سيتم في معرض MILEX – 2025 للأسلحة والمعدات الحربية الذي سيقام في 21 – 24 مايو في العاصمة البيلاروسية، مينسك