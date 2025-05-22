العالم اليوم - ألمانيا تعتقل رجلا يشتبه في قتاله مع الحوثيين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 مايو 2025 08:18 مساءً - اعتقلت الشرطة الألمانية، الخميس، رجلا يشتبه في قتاله مع جماعة الحوثي في اليمن بعد تلقيه تدريبات عسكرية.

وذكر الادعاء العام الألماني، أنه تم الخميس، اعتقال رجل يمني يشتبه في قتاله مع الحوثيين المدعومين من إيران.

وأفاد مكتب المدعي العام الاتحادي في بيان، بأن الشرطة اعتقلت الرجل الذي عرف باسم حسين ح. في بلدة داخاو الجنوبية.

ويشتبه بأنه "عضو في منظمة إرهابية" بعد انضمامه المزعوم إلى الحوثيين في أكتوبر 2022.

وأضاف الادعاء، أن الرجل بعد تلقيه تدريبا أيديولوجيا وعسكريا، قاتل لفترة وجيزة مع الحوثيين بمحافظة مأرب وسط اليمن في أوائل عام 2023.