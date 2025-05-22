نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بالإخلاء لسكان قرية تول في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، تحذيرا بالإخلاء لسكان قرية تول في جنوب لبنان، محددا مناطق يجب الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي خريطة محددا فيها منطقة بالأحمر، وجاء في تحذيره: "

تحذير عاجل للمتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان وتحديدا لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه.

‏تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الإرهابي.

‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".

وأشارت مراسلتنا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحذر فيها الجيش الإسرائيلي باستهداف مبنى في عمق الجنوب اللبناني منذ وقف سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.

وأوضحت مراسلتنا أن منطقة تول تقع في عمق الجنوب، وهي مكتظة سكانيا، لافتة إلى أن أجواء المنطقة شهدت حركة نزوح كثيفة، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على علو منخفض جدا، فيما جرى إطلاق الرصاص في الهواء طلبا بإخلاء جوار المبنى المهدد.

وتستمر إسرائيل بخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث تستهدف بشكل شبه يومي مناطق في جنوب لبنان، وسط إدانات عربية ودولية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مواطنين لبنانيين، قائلا إنهم ينتمون لـ "حزب الله".