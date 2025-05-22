أولمرت: الحرب في غزة عبثية وبلا أهداف
وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا، بأنها "حرب عبثية"، مؤكدا أنها بلا أهداف.
وخلال مقابلة إذاعية، صباح اليوم الخميس، أكد أولمرت أنه "لا توجد أهداف كلها أوهام، خداع، تضليل، وغرور متغطرس لا يستند إلى أي شيء حقيقي، كل العمليات هناك لا تتضمن أي اشتباك مع مقاتلين، لأنه لا توجد معارك حقيقية".
وأضاف: "ما يحدث فعليا هو عمليات تقربنا أكثر من فقدان الأسرى (الإسرائيليين)، وتتسبب بمقتل جنودنا للأسف، وتؤدي إلى عدد هائل من الضحايا المدنيين الفلسطينيين".
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