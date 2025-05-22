العالم اليوم - الكويت.. سحب الجنسية من 1292 شخصا وكشف الأسباب

انتم الان تتابعون خبر الكويت.. سحب الجنسية من 1292 شخصا وكشف الأسباب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 مايو 2025 06:24 مساءً - قالت وزارة الداخلية الكويتية إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة لها اجتمعت، الخميس، وقررت سحب الجنسية الكويتية من 1292 شخصا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

وأضافت أن 8 حالات لأشخاص يحملون جنسية أخرى، وهو ما لا يسمح به القانون الكويتي.

وتابعت أنه تم سحب الجنسية من 189 شخصا بسبب حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وأكملت: "سحب الجنسية الكويتية من 73 شخصا بسبب حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (أعمال جليلة)".

كما جرى إسقاط الجنسية الكويتية من شخص واحد بسبب "المساس بولائه للبلاد".

وطال السحب أيضا 50 شخصا بسبب "مصلحة عليا للبلاد" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وأبرزت: "سحب الجنسية الكويتية بسبب (مصلحة عليا للبلاد) وعددهم 967 حالة (أعمال جليلة) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".

وتم أيضا سحب الجنسية من 4 أشخاص بسبب مصلحة عليا للبلاد وفقا لـ"المادة الثامنة".