نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق الشراكة مع إسرائيل وسط تصاعد الغضب من حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت حكومات الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات ملموسة نحو مراجعة علاقتها مع إسرائيل، في ضوء استمرار الحرب الدامية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ما أثار موجة غضب شعبي متصاعدة في مختلف أنحاء أوروبا.

كايا كالاس: "على إسرائيل رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية"

وأفادت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن كايا كالاس، كبيرة مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، صرحت بأن الاتحاد بصدد مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، المبرمة منذ عام 2000، وذلك على خلفية الانتهاكات الإنسانية الجسيمة في قطاع غزة.

وقالت كالاس عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: "على إسرائيل أن ترفع الحظر عن المساعدات الإنسانية. إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية مطلقة لنا".

انقسام أوروبي حول تعليق الاتفاقية: 17 دولة مؤيدة ومعارضة من ألمانيا وإيطاليا

تلقى هذا التحرك دعمًا من 17 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من بينها: فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، السويد، فنلندا، إيرلندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، النمسا، الدنمارك، إستونيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، مالطا، لوكسمبورغ، وهولندا.

في المقابل، عارضت دول مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر هذا التوجه، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على قنوات الحوار مع إسرائيل، في حين امتنعت لاتفيا عن التصويت.

هولندا تقود المبادرة رغم موقفها التقليدي المؤيد لإسرائيل

اللافت أن هولندا، التي تعد من الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، وكانت تميل تقليديًا إلى الانحياز لإسرائيل، هي من بادرت بطرح القضية على طاولة الاتحاد الأوروبي، مطالبة برفع الحظر عن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالتنسيق مع كايا كالاس.

تعليق كامل للاتفاق غير وارد حاليًا… ولكن إجراءات جزئية ممكنة

أوضحت كالاس للصحفيين أن التحرك الحالي لا يعني تعليق الاتفاقية بالكامل، بل هو خطوة أولى نحو إخضاع إسرائيل للمراجعة لتحديد مدى التزامها بالقانون الدولي.

وأكدت أن التعليق الكامل للاتفاق يتطلب إجماعًا أوروبيًا، وهو ما لم يتحقق بعد، إلا أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه تنفيذ إجراءات جزئية أو تجميد بعض بنود الاتفاقية من خلال أغلبية مؤهلة.

المملكة المتحدة تعلّق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل

وفي سياق متصل، أعلنت المملكة المتحدة تعليق مفاوضاتها الجارية مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة، في خطوة تواكب التحولات الأوروبية المتزايدة بشأن الموقف من الحرب في غزة.