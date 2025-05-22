نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 17 شهيدًا في غزة جراء قصف إسرائيلي يستهدف نازحين ومنازل مدنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025، عن استشهاد 17 مواطنًا، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، نتيجة تصعيد عسكري إسرائيلي عنيف استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

دير البلح تحت النار: 9 من عائلة واحدة بين الشهداء

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن 10 مواطنين بينهم 9 أفراد من عائلة واحدة، ارتقوا جراء قصف إسرائيلي استهدف بركسًا يأوي نازحين بالقرب من حاووز المياه في منطقة البركة ببلدة دير البلح وسط القطاع، في جريمة إنسانية جديدة تضاف إلى سجل الاعتداءات المتكررة على المدنيين.

وأضاف البيان أن اثنين آخرين استشهدا داخل خيمة نازحين في مخيم الصداقة جنوب دير البلح، فيما استشهد خمسة مواطنين جراء استهداف منزل عائلة بخيت في منطقة الصفطاوي شمال غرب غزة.

استهداف منازل عائلات شمال القطاع

وبيّن البيان أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت أيضًا منزلين في منطقة الزرقا شمال القطاع، أحدهما يعود لعائلة مقاط والآخر لعائلة القانوع، وأسفر القصف عن استشهاد جميع من كانوا داخل المنازل.

وفي منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال غزة، شنت قوات الاحتلال غارة عنيفة على منزل سكني، مما أدى إلى أضرار جسيمة في الموقع المستهدف ومحيطه.

اقتحام مستشفى العودة وإحراق خيام النازحين

في تصعيد خطير وغير مسبوق، اقتحمت آليات الاحتلال ساحة مستشفى العودة الواقع في تل الزعتر شمال غزة، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف، كما أقدمت قوات الاحتلال على إشعال النيران في خيام النازحين داخل ساحة المستشفى، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

نسف مبانٍ سكنية وإخماد حريق ضخم شمال القطاع

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني السكنية شرق بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس، في حين تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من إخماد حريق هائل اندلع في برج الراغب بمنطقة الكرامة شمال غرب غزة، بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.