نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل اثنين أمام المتحف اليهودي بواشنطن.. والمهاجم يصرخ "الحرية لفلسطين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حادث إطلاق نار مروّع أمام المتحف اليهودي صباح اليوم الخميس، تزامنًا مع فعالية كانت تقيمها اللجنة اليهودية الأمريكية داخل المتحف، ما أسفر عن مقتل رجل وامرأة.

وقالت الشرطة المحلية في مؤتمر صحفي إن المهاجم، ويدعى إلياس رودريغيز، وهو مواطن أمريكي من مدينة شيكاغو، أطلق النار على الضحيتين من مسافة قريبة قبل أن يحاول الدخول إلى مبنى المتحف.

المهاجم صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء اعتقاله

وأكدت شرطة العاصمة أن المهاجم، البالغ من العمر 33 عامًا، صرخ بعبارة "الحرية لفلسطين" أثناء اعتقاله، وقد تم تسليم سلاحه دون مقاومة.

وأوضحت الشرطة أن الهجوم وقع خارج المتحف، ولم يتمكن الجاني من الدخول إلى المبنى، مضيفة أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الدوافع وراء الحادث.

السفارة الإسرائيلية تؤكد مقتل موظفين تابعين لها

في بيان رسمي، أعلنت السفارة الإسرائيلية في واشنطن مقتل اثنين من موظفيها أثناء حضورهما الفعالية التي نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية، داخل المتحف اليهودي.

وأضافت السفارة أنها تثق في قدرة السلطات الفيدرالية على حماية الجالية اليهودية، وأنها تتابع التحقيقات عن كثب.

اللجنة اليهودية الأمريكية تعبر عن صدمتها

من جهته، عبّر تيد دويتش، الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية، عن صدمته وحزنه العميق إزاء الحادث، مؤكدًا أن اللجنة كانت تستضيف فعالية ثقافية تهدف لتعزيز الحوار والتفاهم بين المجتمعات، في مقر المتحف اليهودي الواقع في شمال غرب واشنطن.

دوافع الحادث قيد التحقيق.. والشرطة: لا نستبق النتائج

رغم إشارة بعض المصادر إلى دوافع سياسية محتملة مرتبطة بالقضية الفلسطينية، إلا أن شرطة العاصمة شددت على أن المعلومات الأولية لا تزال قيد المراجعة، وأنه من المبكر الحكم على نوايا المهاجم أو تصنيفه كحادث كراهية أو إرهاب.

وأضافت الشرطة أن التحقيقات تشمل مراجعة خلفية المشتبه به، وتحليل كاميرات المراقبة، واستجواب الشهود الحاضرين وقت وقوع الجريمة.