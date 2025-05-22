العالم اليوم - مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 مايو 2025 07:25 صباحاً - أفادت وسائل إعلام أميركية بمقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.

وأكدت الشرطة الأميركية اعتقال المشتبه به في حادث إطلاق النار، حيث أفاد قائد شرطة واشنطن بأن مشتبها به قيد الاحتجاز، مضيفا: "المشتبه به شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار، واعتقله أفراد الأمن لاحقا".

وحسبما ذكرت الشرطة الأميركية فإن "المشتبه به في حادث مقتل موظفي سفارة إسرائيل بواشنطن هتف (الحرية لفلسطين) خلال اعتقاله".

وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن "حادث إطلاق النار خارج المتحف اليهودي في واشنطن عمل إرهابي معاد للسامية".

وأوضح دانون أنه تحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد حادث إطلاق النار.

ووفق السفارة الإسرائيلية في واشنطن فإن موظفي السفارة اللذين قُتلا خارج المتحف اليهودي في المدينة "أُطلق عليهما النار من مسافة قريبة".

من جانبه، أكد تيد دويتش، الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأميركية في تصريح لـ"أي بي سي نيوز"، أن اللجنة كانت قد نظّمت فعالية في المتحف مساء الأربعاء، مضيفا: "نشعر بالصدمة من هذا العمل العنيف البشع الذي وقع خارج مكان الحدث".

وبدورها أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي "مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن".

وقالت وسائل إعلام أميركية، إن المشتبه به في حادث مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، هتف "الحرية لفلسطين"، وذلك خلال تنفيذه الهجوم.

ووفق شبكة "سي بي إس" فإن القتيلين هما دبلوماسي إسرائيلي يعمل في السفارة وزوجته، وقد تم إطلاق النار عليهما عند خروجهما من المتحف اليهودي، ويبدو أن الهجوم كان مخططا له مسبقا.

وأوضحت الشبكة أن هناك أيضا مصابون آخرون من بين موظفي السفارة في حادث إطلاق النار.

وأكد عمدة واشنطن أنه "لا يوجد تهديد نشط بعد إطلاق النار على موظفي السفارة الإسرائيلية".