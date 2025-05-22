العالم اليوم - إسرائيل: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 مايو 2025 04:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الأربعاء الخميس، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، في أحدث هجوم يحمل بصمات جماعة الحوثي اليمنية.

وذكر الجيش في بيان أن الصاروخ تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل.

وتنفذ إسرائيل ضربات انتقامية على الجماعة، كان من بينها ضربة في 6 مايو ألحقت أضرارا بمطار صنعاء الدولي، وضربة أخرى الأسبوع الماضي استهدفت موانئ الحديدة والصليف على البحر الأحمر.

ورغم الضربات الإسرائيلية على اليمن، تواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف "لإسناد الفلسطينيين في غزة"، فيما وافقت الجماعة على وقف الهجمات على السفن الأميركية.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفين إسرائيل. وقد جرى اعتراض معظمها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها.