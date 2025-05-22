العالم اليوم - "حادث خطير" في كوريا الشمالية.. كيم غاضب بشدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 مايو 2025 04:24 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الخميس، إن حادثا وقع خلال إطلاق سفينة حربية جديدة.

وأوضحت الوكالة أن الزعيم كيم جونغ أون، الذي شهد فشل إطلاق المدمرة التي يبلغ وزنها 5 آلاف طن، انتقد الحادث ووصفه بأنه "إهمال لا يمكن أن يغتفر"، وأمر بإعادة تجهيز السفينة قبل اجتماع حزبي سيعقد في يونيو.

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