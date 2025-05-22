نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس السنغال: تنسيق مشترك لتعزيز العلاقات ومواجهة التحديات الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السنغالي "باسيرو فايي".

وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس العلاقات التاريخية والوطيدة بين الشعبين الشقيقين، ويسهم في دعم جهود التكامل القاري.

التنسيق في القضايا الإقليمية والأمن القاري

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الرئيسان على أهمية مواصلة التشاور وتنسيق المواقف بشأن مختلف الملفات التي تمس السلم والأمن في القارة الأفريقية، خصوصًا ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

أمن واستقرار منطقة الساحل الأفريقي

ناقش الرئيسان كذلك التحديات التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي، حيث أكدا دعمهما الكامل لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات الأمنية.

الموقف من الأوضاع في السودان وفلسطين

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في دول الساحل وفي السودان، حيث اتفق الطرفان على أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار الدول الأفريقية وسلامة شعوبها.

وفي سياق متصل، استمع الرئيس السنغالي إلى رؤية السيد الرئيس السيسي بشأن تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود المصرية المتواصلة لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.