العالم اليوم - روبيو يبدي تفاؤلا حذرا بنهاية "سريعة" لحرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 مايو 2025 12:24 صباحاً - أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، تفاؤلا حذرا بإمكان التوصل "سريعا" إلى حل يؤدي لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقال روبيو أمام لجنة برلمانية: "لدي قدر معين من التفاؤل فيما يتصل بإمكان الحصول سريعا على نتائج إيجابية، مع أمل بوضع حد لهذا الوضع والإفراج عن جميع الرهائن".

وإذ أقرّ بأنه سبق أن أدلى بمثل هذه التوقعات، أكد أنه لا يريد أن يستبق الأحداث، وقال: "شعرت بذلك 4 مرات على الأقل خلال الشهرين الماضيين، ولسبب أو لآخر، لم يحدث ذلك في اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "لا أريد أن أشعر بخيبة أمل مرة أخرى، لكنني أريدكم أن تعلموا أن هناك جهودا تبذل لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية وإنهاء هذا النزاع".