نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية البريطانية تدين وتدعو إلى التحقيق في إطلاق إسرائيل النار باتجاه دبلوماسيين في جنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر إطلاق النار الإسرائيلي الذي استهدف دبلوماسيين أوروبيين في الضفة الغربية، داعيا إلى إجراء تحقيق.

وكانت الخارجية الفلسطينية قد أفادت يوم الأربعاء بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على وفد من الدبلوماسيين والصحفيين كانوا يقومون بزيارة ميدانية مخططة لمدينة جنين للاطلاع على الوضع الإنساني.

ونشر فالكونر على حسابه في منصة "إكس" يوم الأربعاء: "أحداث اليوم في جنين غير مقبولة. تحدثت مع دبلوماسيينا المتضررين. يجب دائما حماية المدنيين، ويجب السماح للدبلوماسيين بأداء عملهم. لا بد من إجراء تحقيق كامل، ويجب محاسبة المسؤولين".

وكانت الخارجية الفلسطينية قد وصفت أعمال الجيش الإسرائيلي بأنها فعل عدواني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961، التي تضمن الحماية والحصانة للبعثات والوفود الدبلوماسية.

وأفاد مصدر في الخارجية الفلسطينية بأن الوفد الدبلوماسي ضم سفراء الأردن ومصر والمغرب، وقناصل بريطانيا واليونان وفرنسا.

وبحسب ما ذكرته قوات الدفاع الإسرائيلية، فإن الوفد الدبلوماسي انحرف عن المسار المحدد في جنين ودخل منطقة محظورة، مما دفع الجيش الإسرائيلي لإطلاق طلقات تحذيرية