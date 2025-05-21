عاجل- نتنياهو: لم أحصل على أي شيكل من قطر

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن دولة قطر تلعب دورًا رئيسيًا في دعم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو: لم أحصل على أي شيكل من قطر

وأكد رئيس الاحتلال الإسرائيلي، أنه لم يحصل على أي دعم مالي منها، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، موضحًا في تصريحاته: هاجمت قطر مرارًا بسبب دعمها لحماس، وهم أيضًا يهاجمونني، ولم أتلقَ منهم شيكلًا واحدًا.

نتنياهو يدعي أن حكومته غيرت وجه الشرق الأوسط

وزعم نتنياهو أن حكومته نجحت في تغيير ملامح الشرق الأوسط، من خلال سياسات وعمليات عسكرية قال إنها أضعفت قدرات حزب الله، وأسهمت في إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى ضرب ما وصفه بـ "محور الشر" بقيادة إيران.

إسرائيل تفتح الباب أمام وقف مؤقت لإطلاق النار

وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أشار نتنياهو إلى استعداد حكومته للموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت بغرض استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

فيما شدد على أن هذا التوقف لن يكون نهاية للعمليات العسكرية، ما لم تُنفذ شروط إسرائيل بالكامل.

شروط نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة

أكد رئيس وزراء الاحتلال أن إنهاء الحرب في غزة يظل مشروطًا بضمان أمن إسرائيل، وضمان عدم استمرار حركة حماس في الحكم داخل القطاع.

وأضاف: "أي وقف دائم لإطلاق النار دون تحقيق هذه الشروط مرفوض وغير مقبول".

المساعدات الإنسانية جزء من المرحلة الأولى

وفيما يخص الوضع الإنساني، أوضح نتنياهو أن أي تسوية مستقبلية ستبدأ بإدخال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة لتفادي ما وصفه بـكارثة إنسانية، لكنه عاد ليؤكد أن العمليات العسكرية ستتواصل رغم ذلك، مشيرًا إلى أن الضغط العسكري والسياسي ضروري لاستعادة المختطفين.

رسالة حاسمة: لا تفاوض على القضاء على حماس

اختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على أن هدف حكومته القضاء الكامل على حماس وإعادة جميع المختطفين لا يقبل التنازل أو التفاوض، مضيفًا أن هذا الهدف يمثل جوهر السياسة الإسرائيلية في المرحلة الراهنة.