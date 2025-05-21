عاجل- نتنياهو: قطر تساعد حماس وأنا هاجمتها مرارًا وتكرارًا

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أحمد جودة - القاهرة - وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهامات مباشرة لدولة قطر، زاعمًا أنها تقدّم الدعم لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في تصعيد جديد ضمن خطابه السياسي المتشدد.

نتنياهو يتهم قطر بمساعدة حماس

نتنياهو يتهم قطر بمساعدة حماس

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صحفي، إنه لم يتوقف عن مهاجمة الدوحة خلال الفترات الماضية، مؤكدًا أن حكومته تعتزم تمرير قانون في الكنيست لتصنيف قطر رسميًا كدولة عدوة لإسرائيل.

انتقادات سابقة للوساطة القطرية

وكان مكتب نتنياهو قد انتقد، في مطلع مايو الجاري، الدور القطري في الوساطة المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث قال إن على قطر أن تتوقف عن التلاعب والوقوف على جانبي النزاع من خلال ما وصفه بـ الخطابات المزدوجة.

رسالة حادة من نتنياهو لقطر: هل ستقفون مع الحضارة أم الهمجية؟

وذهب بيان مكتب رئيس الوزراء إلى أبعد من ذلك، متسائلًا: "هل ستقف قطر إلى جانب الحضارة أم إلى جانب همجية حماس؟"، ومضيفًا أن إسرائيل ستحسم هذه الحرب بـ "وسائل عادلة".

غياب الرد الرسمي من قطر حتى الآن

حتى اللحظة، لم تصدر الدوحة أي تعليق رسمي على التصريحات الإسرائيلية، سواء ما صدر عن نتنياهو أو عن مكتبه، في ظل استمرار الأزمة السياسية والعسكرية في قطاع غزة.

قطر ومصر وأمريكا.. وسطاء الأزمة

يُذكر أن قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة، تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2023، حيث تسعى الأطراف الثلاثة إلى التوصل لاتفاق يضمن وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل أسرى.