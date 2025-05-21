عاجل ـ نتنياهو: أنا مستعد لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط خروج حماس من الحكم

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أحمد جودة - القاهرة - نتنياهو مستعد لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط خروج حماس من الحكم.. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، استعداده لإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة، لكنه اشترط أن يتم ذلك وفقًا لضمانات أمنية واضحة، أهمها منع حركة حماس من العودة إلى الحكم في القطاع.

نتنياهو مستعد لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط خروج حماس من الحكم

نتنياهو مستعد لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط خروج حماس من الحكم

وفي مؤتمر صحفي، أوضح نتنياهو أن حكومته لا تمانع في وقف إطلاق النار، ولكن بشكل مؤقت، إذا ما كانت هناك فرصة حقيقية لإتمام صفقة تبادل وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مشددًا في الوقت ذاته على أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى تحقيق الأهداف المعلنة.

التصعيد مستمر في غزة.. وضربات أقوى في الطريق

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل توجيه ضربات قاسية لحركة حماس، وأنه أصدر أوامره مع وزير الدفاع بتكثيف الهجمات وزيادة قوتها، مؤكدًا أن كافة مناطق قطاع غزة ستكون ضمن ما وصفه بـ "مناطق آمنة تحت السيطرة الإسرائيلية".

أولوية استعادة الأسرى والجثامين

وأكد نتنياهو التزام حكومته الكامل بما وصفه بـ تحقيق أهداف الحرب، موضحًا أن الجهود متواصلة لاستعادة 20 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة، إلى جانب 38 جثمانًا يُعتقد أنها محتجزة في غزة.

مساعدات إنسانية مشروطة ومحاذير من أزمة مجاعة

وفيما يخص الوضع الإنساني، أشار نتنياهو إلى أن حكومته وافقت على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كخطوة أولى لتفادي وقوع كارثة إنسانية، لكنه اتهم حماس بـنهب جزء كبير من هذه المساعدات وإعادة بيعها لتمويل نشاطها، حسب تعبيره.

وأردف أن بعض الحلفاء الدوليين يدعمون العمليات العسكرية، لكنهم يعارضون وقوع مجاعة أو أزمة إنسانية حادة في القطاع.