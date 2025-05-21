نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: النزاع الأوكراني لا يعنينا لكننا مستعدون لحله في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن النزاع الأوكراني لا يمس الولايات المتحدة بشكل مباشر، لكن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات لحله.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "نحاول المساعدة. هذا لا يؤثر علينا: ليس شعبنا ولا جنودنا، إنها أوكرانيا وروسيا"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تحاول تحقيق تسوية بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "قبل يومين تحدثت لمدة ساعتين مع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا".

من جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة تحتفظ بخيار فرض عقوبات على روسيا، لكنها تفضل تحقيق السلام في أوكرانيا عبر الوسائل الدبلوماسية.

وقال الوزير: "الرئيس (دونالد ترامب) أوضح تماما أن لديه خيارات لتعزيز العقوبات ضد روسيا إذا لزم الأمر. لكنه يفضل أن تتفق الأطراف على اتفاق سلام، ولكن إذا لم ينجح ذلك، فهو يدرك جيدا إمكانية فرض عقوبات شديدة".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس ترامب أبلغ قادة الاتحاد الأوروبي وفلاديمير زيلينسكي بعد محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي جرت الاثنين، أنه لا يرى أن فرض عقوبات على روسيا فكرة جيدة لأن روسيا تسعى إلى اتفاق بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.

وأوضح "أكسيوس" أن "قادة الاتحاد الأوروبي سألوا عن إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد روسيا، لكن ترامب قال إنه لا يرى أن هذه فكرة جيدة، ويعتقد أن بوتين يسعى للتوصل إلى اتفاق".

وكان بوتين وترامب، قد أجريا محادثة هاتفية يوم الاثنين، استمرت لأكثر من ساعتين. ومن بين ما ذكره الرئيس الروسي خلالها، استعداد موسكو للعمل على مذكرة تفاهم مع الجانب الأوكراني بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة.

بدوره، قال ترامب، بعد المحادثة، إنه لن يفرض عقوبات جديدة على روسيا لأن هناك فرصة لحل الصراع في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أن "روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورا مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب"، موضحا أن شروط وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع في أوكرانيا بشكل عام سيتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين "لأن هذا هو السبيل الوحيد الممكن لأنهم وحدهم يعرفون تفاصيل الصراع