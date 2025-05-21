وزير الخارجية والهجرة يلتقى وزير خارجية زامبيا على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى

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أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد " مولامبو هايمبي" وزير خارجية زامبيا يوم الأربعاء 21 مايو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المنعقد في بروكسل.

أعرب الوزير عبد العاطى عن تطلع مصر للبناء على الزخم المُتنامي في العلاقات الثنائية، الذى جسدته الزيارات رفيعة المستوي بين الجانبين، وكان آخرها زيارة فخامة الرئيس الزامبي إلى مصر في فبراير 2025.

وأكد على أهمية وضع رؤية تنفيذية لمخرجات تلك الزيارة في المجالات ذات الأولوية ومن أهمها قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة، مشيرًا إلى ضرورة مُضاعفة معدلات التبادل التجاري من خلال تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الزامبية والاستفادة من عضوية البلدين في تجمع "الكوميسا".

ورحب وزير الخارجية بالتنسيق القائم بين شركة المقاولون العرب ووزارة البنية التحتية الزامبية لتنفيذ عدد من المشروعات، مشيدًا بالتعاون الثنائي القائم بين مصر وزامبيا في المجال الصحي.

شدد وزير الخارجية على أهمية استمرار التنسيق بين مصر وزامبيا في المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي، بما يخدم المصالح الأفريقية وشعوبها.