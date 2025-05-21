نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: الاتحاد الأوروبي يريد تصعيد الأزمة الأوكرانية لمضاعفة تسليح كييف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تصعيد النزاع الأوكراني من أجل مواصلة تسليح نظام كييف بكثافة.

وأضاف لافروف في كلمة له في الجامعة الروسية الأرمنية: "بالعودة إلى ما توقعه الاتحاد الأوروبي من المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قالوا: "سنرى". وعقب المحادثة، أعطى بوتين وترامب تقييما إيجابيا للغاية، واتفقا على أنه من الضروري العمل على إعداد خطوات محددة لتحقيق تسوية مستدامة طويلة الأمد. ولكن قبل كل شيء، علينا القضاء على الأسباب الجذرية للنزاع".

وأضاف: "ماذا فعل الاتحاد الأوروبي؟ أعلن أنه تمت الموافقة على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا. وهذا يعني أنهم أرادوا تصعيد الأزمة. وقالوا: "نعم، لقد استمعنا ولم نر أي دعم لوقف إطلاق النار من دون شروط مسبقة، وهو ما سيسمح لنا، نحن الأوروبيين، بإعادة تسليح أوكرانيا، وهذا ما يحتاجونه".

وتابع: "تشير هذه الاتجاهات إلى أن هيكل الأمن الأوروبي الأطلسي الذي ننتمي إليه، وخاصة في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عفا عليه الزمن لا سيما وأن المشاركين الغربيين في هذا الهيكل يسيئون استغلال مواقعهم بشكل واضح. لا سيما مع ظهور اختلافات محددة بين مواقف الولايات المتحدة وأوروبا".