الصين تؤكد دعمها لمباحثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب

بكين ـ ا.ف.ب: أعلنت الصين تأييدها لمباحثات مباشرة بين موسكو وكييف، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن الجانبين سيباشران «فورًا» مباحثات للتوصل الى وقف لإطلاق النار. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينج إن «الصين تؤيِّد كلَّ الجهود الرامية إلى تحقيق السلام»، مشيرة إلى أن بكين «تأمل أن تمضي الأطراف المعنية قدما في الحوار والتفاوض». وكان ترامب أكد الاثنين أن روسيا وأوكرانيا «ستباشران فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار» بعد اتصال «ممتاز» أجراه مع بوتين. من جهته وصف الرئيس الروسي الاتصال بأنه «مفيد جدًّا»، وأضاف أمام صحفيين أن روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا على «مذكرة تفاهم» بشأن «اتفاقية سلام محتملة» مشددًا على الحاجة إلى «إيجاد تسويات» لدى طرفي النزاع. في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن لا تفاصيل لديه بشأن هذه «المذكرة» معربًا عن استعداده لدرس العرض الروسي. وأعربت المتحدثة باسم الخارجية عن أمل الصين «في أن تواصل الأطراف المعنية البحث عن اتفاق سلام عادل، دائم، وملزم، ومقبول من قبل الجميع، عبر الحوار والتفاوض». يأتي ذلك فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة «كسب الوقت» وعدم الانخراط في مباحثات جدية للتوصل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي «من الواضح أن روسيا تحاول كسب الوقت بهدف مواصلة حربها واحتلالها»، وذلك غداة اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكل من نظيريه الأوكراني والروسي فلاديمير بوتين.
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