اتفاق هندي باكستاني لسحب التعزيزات الحدودية

اسلام اباد ـ أ ف ب: اتَّفقت الهند وباكستان على أن تسحبا «بحلول أواخر مايو» التعزيزات العسكرية الحدودية إبَّان أعنف مواجهة عسكرية بينهما في خلال العقود الماضية، على ما قال مسؤول باكستاني أمني رفيع لوكالة الأنباء الفرنسية. جرت في أوائل مايو أعنف مواجهة عسكرية بين الخصمين النوويين منذ حرب 1999.

وبدأت الأزمة الأخيرة بعدما أطلق مسلحون النار وأردوا 26 رجلًا معظمهم من الهندوس، في موقع سياحي في كشمير الهندية في 22 أبريل.

وتوعدت الهند بالرد متهمة جماعة متمردة تدعمها إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم. ونفت باكستان ضلوعها.

وأطلقت نيودلهي ليل 6ـ 7 مايو صواريخ على مواقع باكستانية قالت إنها معسكرات للجماعة التي تتّهمها بالوقوف وراء هجوم باهالجام. وسارعت باكستان إلى الرد. وأثارت المواجهة مخاوف عالمية من احتمال اندلاع حرب شاملة.

ودفعت هذه التطوُّرات الهند وباكستان إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود، لا سيَّما على طول خطِّ الفصل وهو الحدود الفاصلة في كشمير حيث الانتشار العسكري معزز أصلًا.

وبعد أربعة أيام من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة والمدفعية أسفرت عن مقتل 60 شخصًا على الأقل ونزوح الآلاف من كلا الجانبين، أعلنت في العاشر من مايو هدنة بمبادرة مفاجئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.