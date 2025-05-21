فنزويلا تعلق الرحلات الجوية مع كولومبيا بعد تسلل «مرتزقة» من جارتها

كاركاس ـ ا.ف.ب: علَّقت فنزويلا الرحلات الجويَّة مع كولومبيا، مندِّدة بتسلّل «مرتزقة» من جارتها بهدف «تخريب» الانتخابات التشريعية والمحلِّية المقرَّرة الأحد المقبل. وتندِّد الحكومة الفنزويلية باستمرار بخطط للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. وقال مادورو عبر التلفزيون الرسمي إنَّ «الدولة الفنزويلية ستدافع عن نفسها، وستُظهر أمام القضاء حقيقة هذه المؤامرة التي سيتمُّ تفكيكها وإحباطها مرة أخرى. لقد أُلقي القبض على 38 مرتزقًا خلال الساعات الأخيرة». من جهته، اتَّهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات، بالارتباط بالمرتزقة. وقال كابيلو خلال مؤتمر صحافي بعيد الإعلان عن توقيف 38 شخصًا بينهم 17 أجنبيًّا «لقد أصدرنا تعليماتنا بتعليق كل الرحلات الجويَّة من كولومبيا إلى فنزويلا على الفور». وأضاف أنَّ «مرتزقة» يدخلون «من كولومبيا»، لكن «عندما نتحقَّق منهم»، فإنهم يأتون «من وجهات أخرى». وبحسب الوزير فإنَّ خطَّة هذه المجموعة كانت مهاجمة «السفارات» و»المستشفيات» و»مراكز الشُّرطة».

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