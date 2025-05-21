«العمال الكردستاني» يطالب تركيا بتخفيف ظروف احتجاز أوجلان

السليمانية «العراق» ـ أ ف ب: دعا حزب العمال الكردستاني تركيا إلى تخفيف ظروف احتجاز زعيمه التاريخي عبدالله أوجلان المسجون منذ أكثر من عقدين، خصوصًا كونه «المفاوض الرئيسي» في محادثات السلام المأمول إجراؤها مع أنقرة بعد قرار الحزب إلقاء السلاح. وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية انتقد الحزب عدم إعطاء تركيا «ضمانات» حتى الآن لإطلاق هذه العملية، وأكد رفضه نفي عناصره إلى خارج تركيا. خلال الأشهر الماضية، اتخذ حزب العمال الكردستاني سلسلة قرارات تاريخية بدءا بوقف لاطلاق النار مع تركيا ثم إعلانه في 12 مايو حل نفسه والتخلي عن السلاح لينهي بذلك حقبة طالت أكثر من أربعة عقود من النزاع المسلح مع الدولة التركية خلفت أكثر من 40 ألف قتيل. وجاءت هذه الخطوات تلبية لدعوة أطلقها في 27 فبراير أوجلان المسجون على جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ 1999 حثّ خلالها مقاتليه على نزع السلاح وحلّ الحزب. وقال زاجروس هيوا، المتحدث باسم الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، في ردود مكتوبة لوكالة الصحافة الفرنسية «كمنظمة بدأت نضالًا مسلحًا منذ 41 عامًا، قررنا حل أنفسنا وإنهاء النضال المسلح، وبهذه الطريقة فإننا نعطي السلام فرصة حقيقية». وأضاف لذلك «نتوقع من الدولة التركية تعديل شروط الحجز الانفرادي في سجن جزيرة إمرالي وتوفير ظروف عمل حُرة وآمنة للزعيم آبو (أوجلان) حتى يتمكن من قيادة العملية».

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