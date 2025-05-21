العالم اليوم - فيديو.. كبير مستشاري ترامب يتناول الكشري في القاهرة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. كبير مستشاري ترامب يتناول الكشري في القاهرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 مايو 2025 04:21 مساءً - في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والشرق أوسطية، وهو يتناول الكشري في أحد المطاعم الكبرى بوسط القاهرة.

وخلال زيارته للقاهرة، تناول بولس، الكشري، مع السفيرة الأميركية لدى القاهرة هيرو مصطفى، وعدد من الدبلوماسيين الأميركيين.

ولم يكتف بولس بتناول الكشري، بل قام بتجربة تعبئة الطبق بمكوناته المختلفة.

وذكرت السفارة الأميركية، أن بولس لم يستطع تفويت فرصة تناول الكشري وسط كرم وحفاوة المصريين.

وتعتبر وجبة الكشري من أشهر الأكلات الشعبية المصرية وتتكون من المعكرونة والأرز والعدس الأسود والبصل المقلي وصلصة الطماطم.