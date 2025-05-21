الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، 20 فلسطينيا على الاقل، خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية، بينهم ثلاث سيدات وأسرى سابقون.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، بأن قوات الاحتلال تواصل عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضفة بوتيرة متصاعدة، ترافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تخريب وتدمير منازل الفلسطينيين.
يذكر أن الاحتلال يواصل عدوانه على مدينتي جنين وطولكرم، وينفذ عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة منذ أشهر، بلغت نحو 1000 حالة اعتقال في المدينتين، شملت من تم اعتقالهم والإفراج عنهم لاحقا.
يشار إلى أن عمليات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، الذي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة، والتي اعتقل الاحتلال خلالها نحو 17 ألف فلسطيني من الضفة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة.
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