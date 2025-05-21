نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزيرة الخارجية بجمهورية الكونجو الديمقراطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيدة "تيريز فاجنر" وزيرة الخارجية والتعاون الدولي وشئون الفرنكوفونية الكونجولية يوم الأربعاء 21 مايو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المنعقد في بروكسل.

ثمن الوزير عبد العاطى العلاقات الثنائية بين مصر والكونجو الديمقراطية خلال السنوات الأخيرة معربا عن التطلع لتطوير العلاقات في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، مبرزًا اعتزام إنشاء جناح مصري متخصص في جراحة القلب بمستشفى كينشاسا العام، وتجهيزه بالمعدات الطبية وغرف العمليات، وتدعيمه بأطباء مصريين لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر الكونجولية.

تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية حيث رحب وزير الخارجية بتوقيع الكونجو الديمقراطية ورواندا على إعلان المبادئ بواشنطن يوم 25 إبريل الماضي، مؤكدًا دعم مصر لكافة جهود الوساطة القائمة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنزع فتيل التوتر، معربًا عن الاستعداد لتقديم الدعم في أية ترتيبات مقبلة من شأنها إعادة الثقة بين البلدين وتحقيق السلام والتنمية.

كما أكد وزير الخارجية على دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل، منوها إلى تدشين آلية مصرية لتمويل مشروعات البنية التحتية بمبلغ 100 مليون دولار في دول حوض النيل الجنوبى، مشددًا على تمسك مصر بإعمال القانون الدولى في حوكمة نهر النيل لا سيما مبادئ عدم الإضرار والاخطار المسبق والتوافق.