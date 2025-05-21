العالم اليوم - مقتل مسؤول أوكراني سابق مقرّب من روسيا بالرصاص في مدريد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 مايو 2025 03:24 مساءً - قتل أندري بورتنوف، النائب والمساعد السابق لكبير موظفي الرئاسة الأوكرانية في عهد فيكتور يانوكوفيتش المقرب من روسيا، بإطلاق النار عليه أمام مدرسة يرتادها أولاده قرب مدريد، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال المصدر لوكالة “فرانس برس" إن "الضحية أصيب برصاصات عدة بينما كان يهم بركوب سيارة.

وأضاف: "أطلق عدد من الأشخاص النار عليه في الظهر والرأس قبل الفرار إلى منطقة حرجية في بوسويلو دي ألاركون".

وأكد أن القتيل هو بورتنوف الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب شبهات فساد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن بورتنوف تعرض لإطلاق نار "عدة مرات" في رأسه وجسده من قبل أكثر من مسلح أثناء ركوبه سيارة.

ووفق الشرطة الإسبانية فإن المهاجمين فرّوا سيرا على الأقدام إلى منطقة حرجية.