نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رصاص الاحتلال يطال الدبلوماسية: إطلاق نار مباشر على وفد مصري أردني أوروبي في جنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حادثة تصعيدية خطيرة، تعرض وفد دبلوماسي يضم سفراء عربًا وأوروبيين لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال زيارة ميدانية لمخيم جنين في الضفة الغربية، ما أدى إلى فرار الوفد وإنهاء الزيارة بشكل عاجل، دون تسجيل إصابات.

سفيري مصر والأردن ضمن الوفد المستهدف

الوفد الذي تعرض للهجوم كان يضم عددًا من السفراء والممثلين الدبلوماسيين، من بينهم سفيرا مصر والأردن، وكان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الأوضاع الإنسانية في المخيم، الذي يعاني من آثار عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة.

اعتداء على الأعراف الدبلوماسية

الحادث أثار موجة استنكار واسعة من قبل الدول المشاركة، حيث اعتبر الدبلوماسيون أن إطلاق النار عليهم يُعد انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن سلامة البعثات الدبلوماسية، كما طالبوا بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

صمت إسرائيلي رسمي

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر السلطات الإسرائيلية أي تصريح رسمي حول ملابسات إطلاق النار، مما يزيد من حدة الغضب الدولي تجاه تصرفات الاحتلال في المناطق الفلسطينية.

جنين.. منطقة مشتعلة

وتشهد منطقة جنين منذ أشهر عمليات عسكرية إسرائيلية عنيفة، خلفت شهداء ودمارًا واسعًا في البنية التحتية، وسط تنديد حقوقي دولي متصاعد، في ظل صمت دولي رسمي من بعض القوى الكبرى.