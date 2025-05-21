العالم اليوم - البابا ليو يدعو إلى السماح بدخول مساعدات "كافية" إلى غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 مايو 2025 01:16 مساءً - دعا البابا ليو الرابع عشر، الأربعاء، إلى السماح بدخول مساعدات إنسانية "كافية" إلى قطاع غزة و"وضع حد للقتال الذي يدفع ثمنه الباهظ الأطفال والمسنون والمرضى".

وقال البابا خلال اللقاء العام الأسبوعي في ساحة القديس بطرس وهو الأول منذ بدء حبريته "الوضع في قطاع غزة مقلق ومؤلم".

وأتى نداء البابا فيما اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية إسرائيل، الأربعاء، بالسماح بدخول مساعدة "غير كافية بشكل مثير للسخرية" إزاء حاجات القطاع.

وأكدت أيضا أن ذلك يظهر "نيتها تجنب اتهامها بتجويع الناس في غزة، بينما في الواقع هي تبقيهم بالكاد على قيد الحياة".

وسبق للبابا أن أعرب في 11 مايو عن "حزنه العميق لما يحدث في قطاع غزة"، ودعا إلى أن "تتوقف الأعمال القتالية فورا وأن تقدم المساعدة الإنسانية إلى المدنيين المنهكين وأن يفرج عن كل الرهائن".