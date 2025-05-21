العالم اليوم - بعد آخر تحديث.. مستخدمو سامسونغ في مأزق "استنزاف البطارية"

انتم الان تتابعون خبر بعد آخر تحديث.. مستخدمو سامسونغ في مأزق "استنزاف البطارية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 مايو 2025 01:16 مساءً - شهد تحديث "One UI 7" الأحدث من سامسونغ ردود فعل غاضبة بين المستخدمين بسبب مشكل "استنزاف البطارية".

وعلى الرغم من أن العديد من المستخدمين سعدوا بتحسينات النظام الجديد، مثل إصلاح تصميم الإعدادات السريعة ولوحة الإشعارات، وكذلك استعادة أيقونات الإشعارات على شاشة القفل، إلا أن هناك شكاوى كثيرة ومتزايدة بشأن استنزاف البطارية في الإصدار الجديد.

وقال عدد من المستخدمين إن بطاريتهم صارت ضعيفة، وذكر أحدهم أن هاتفه من نوع "S24 Plus" لم يعد قادرا على العمل طوال اليوم، بينما كان بإمكانه ذلك قبل التحديث.

كما شارك آخرون إحصائيات عمر بطارياتهم، ويبدو الفرق واضحا بعد القيام بالتحديث الجديد.

ويقول خبراء إن مشكلات استنزاف البطارية تعد من أبرز الشكاوى التي تظهر عند طرح أي تحديث جديد، لكن غالبا ما يكون الاستنزاف المرتفع في البداية أمرا متوقعا أثناء إعداد الهاتف للتحديث.

وأشاروا إلى أن من المتوقع أن تصدر سامسونغ تحديثا جديدا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة لحل هذه المشكلة.

نصائح لتحسين عمر البطارية

من بين النصائح التي تم تداولها هو مسح قسم ذاكرة التخزين المؤقت على جهاز "غالكسي" الخاص بك، لكن هذا الإجراء قد يكون معقدا للمستخدمين العاديين، لذا لا ينصح به إلا إذا كنت على دراية بكيفية القيام بذلك.

إذا لم ينجح هذا الحل، يمكنك التفكير في إعادة تعيين إعدادات المصنع، ولكن تذكر أن تقوم بعمل نسخ احتياطي للبيانات قبل القيام بذلك.

أبرز مميزات "One UI 7":