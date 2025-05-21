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أحمد جودة - القاهرة - وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد "ماكسيم بريفوت" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا يوم الأربعاء ٢١ مايو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المنعقد في بروكسل.

أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات المتميزة بين مصر وبلجيكا والتطلع لمواصلة تعزيزها لأفاق أرحب لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والصحية، معربًا عن التطلع لاستفادة الشركات البلجيكية وخاصة العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والأدوية من ضمانات الاستثمار التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشددًا على أهمية تضمين مصر ضمن وجهات البعثات الاقتصادية البلجيكية. واستعرض في هذا السياق الإصلاحات الاقتصادية التى اضطلعت بها الدولة المصرية ومحفزات الاستثمار فى السوق المصرى، معربا عن التطلع لتدشين تعاون ثلاثي لتنفيذ مشروعات مشتركة في إفريقيا في مجال بناء القدرات، فضلًا عن التعاون في مجال الهجرة من خلال فتح مسارات للهجرة الشرعية أو العمالة الموسمية فى إطار التكامل بين سوق العمل لدى البلدين.

أكد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها مصر لمسألة استرداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، آخذا فى الاعتبار ما تمثله الآثار من إرث حضارى تاريخى مهم لمصر، معربًا عن التطلع للتعاون مع السلطات البلجيكية للعمل على استعادتها.

تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لسكان قطاع غزة، معربًا عن التقدير لما قدمه الجانب البلجيكى من دعم للفلسطينيين فى القطاع، مشددا على أهمية تكثيف المساعدات لتتناسب مع حجم الاحتياجات نظرًا للوضع الإنسانى الكارثى داخل القطاع. وقام الوزيران بتبادل وجهات النظر حول المستجدات في سوريا والسودان والصومال والبحر الأحمر، وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية الدعم الأوروبي لتمكين مصر من مواجهة التحديات الإقليمية، آخذا فى الاعتبار الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتلك بأوروبا.